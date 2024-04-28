Собиравшему деньги на ВСУ украинскому студенту МГУ предписали покинуть Россию

«То обстоятельство, что Гулько С. В. выдано уведомление о сокращении ему срока временного пребывания на территории РФ и необходимости выехать с территории РФ в течение 3 дней, не препятствует назначению Гулько С. В. справедливого наказания за совершенное им правонарушение», — указал источник издания в правоохранительных органах.
Гулько в социальных сетях неоднократно писал, что по окончании обучения уедет из России и призывал наносить удары по Москве. Кроме того, он искал способы вступить в ряды украинской армии.
Он был арестован на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств») КоАП.