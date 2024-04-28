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Двое взрослых, ребенок и грудничок погибли в страшном ДТП в Башкирии

Еще 4 человека госпитализированы в больницу.

Источник: Прокуратура Башкирии

Двое взрослых и два маленьких ребенка, включая пятимесячного грудничка погибли в страшном ДТП в Кугарчинском районе Башкирии. Еще 4 человека госпитализированы в больницу.

ДТП произошло на трассе Магнитогорск — Ира 347-ом километре возле села Ибраево. Столкнулись Chevrolet Lanos и ВАЗ- 2110.

По данным главного автоинспектора РБ Владимира Севастьянова, водитель ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Chevrolet Lanos». В результате ДТП погибла девушка и двое ее детей 2021 и 2023 года рождения, которые находились в иномарке. Также погиб пассажир отечественной легковушки.

Водитель «Шевроле», водитель ВАЗ и два пассажира «десятки» доставлены в ближайшую ЦРБ.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по РБ, прокуратура. Установление всех обстоятельства находится на контроле надзорного ведомства.