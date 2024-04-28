Двое взрослых, ребенок и грудничок погибли в страшном ДТП в Башкирии

По данным главного автоинспектора РБ Владимира Севастьянова, водитель ВАЗ-2110, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с «Chevrolet Lanos». В результате ДТП погибла девушка и двое ее детей 2021 и 2023 года рождения, которые находились в иномарке. Также погиб пассажир отечественной легковушки.