Сильный ветер в Златоусте повалил дерево на маршрутку с пассажирами, Верхний Уфалей оставил без света

Сильный ветер в Златоусте повалил дерево на маршрутку с пассажирами, Верхний Уфалей и Кыштым частично оставил без света, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Происшествие в Златоусте зафиксировано на Кусинском шоссе. Во время очередного порыва сухое дерево рухнуло на маршрутное такси. Водитель 1974 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован. Пассажиры не пострадали.
В Верхнем Уфалее часть жителей осталась электроэнергии по той же причине. Специалисты энергокомпании работают над устранением аварийных ситуаций, сообщают местные власти.
В Кыштыме без света остался поселок Каолиновый. «Аварийная бригада устраняет аварийную ситуацию в системе энергоснабжения на Каолиновом (обрыв провода в связи с сильными порывами ветра). Также устраняется аварийная ситуация на улице Северная», — информируют местные власти.