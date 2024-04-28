Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов

Как говорится в воскресном сообщении Следственного комитета, 26 апреля текущего года у спортсменов, находившихся в тренировочном комплексе «Крымтеплица», были выявлены признаки кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них госпитализирован.