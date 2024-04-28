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Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр — РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку по информации о массовом отравлении спортсменов в Симферополе, сообщает информационный центр СК России.

Источник: РИА "Новости"

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, о массовом отравлении футболистов команд «Таврия» и «Спарта-КТ» стало известно 26 апреля в пятницу. Футбольные соревнования этих команд были перенесены, о чем информировала пресс-служба Крымского футбольного союза.

Как говорится в воскресном сообщении Следственного комитета, 26 апреля текущего года у спортсменов, находившихся в тренировочном комплексе «Крымтеплица», были выявлены признаки кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них госпитализирован.

В связи с этой информацией в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка.

СК