Бастрыкин взял на контроль массовое отравление крымских футболистов

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, о массовом отравлении футболистов команд «Таврия» и «Спарта-КТ» стало известно 26 апреля в пятницу. Футбольные соревнования этих команд были перенесены, о чем информировала пресс-служба Крымского футбольного союза.
Как говорится в воскресном сообщении Следственного комитета, 26 апреля текущего года у спортсменов, находившихся в тренировочном комплексе «Крымтеплица», были выявлены признаки кишечной инфекции. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, один из них госпитализирован.
В связи с этой информацией в ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка.