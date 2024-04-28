В Пермском крае возбудили уголовное дело после стрельбы по детям во дворе

Следователи возбудили уголовное дело после того, как мужчина открыл стрельбу по детям во дворе дома, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в Чайковском 27 апреля. Мужчина, который, по словам очевидцев и полиции, был пьян, стрелял в детей из пневматического оружия. Пострадали две девочки.
В СКР сообщили, что в отношении 21-летнего мужчины, которого подозревают в стрельбе, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершённое с применением предмета, используемого в качестве оружия».
Следственное управление также раскрыло подробности инцидента.
«Подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении в квартире, расположенной в одном из домов в городе Чайковский Пермского края, будучи недовольный шумом, доносящимся с детской площадки, расположенной во дворе дома, используя страйкбольную винтовку, произвёл многочисленные выстрелы пластиковыми шарами в область верхних и нижних конечностей двух девочек 10 и 9 лет, которые играли на детской площадке», — прокомментировали ситуацию в СУ СКР.
В результате случившегося обе девочки получили травмы. Они будут наблюдаться у врача.
«Следователями территориального следственного отдела мужчина, причастный к совершению указанного преступления, задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», — уточнили в СУ СКР.