В Пермском крае возбудили уголовное дело после стрельбы по детям во дворе

«Подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении в квартире, расположенной в одном из домов в городе Чайковский Пермского края, будучи недовольный шумом, доносящимся с детской площадки, расположенной во дворе дома, используя страйкбольную винтовку, произвёл многочисленные выстрелы пластиковыми шарами в область верхних и нижних конечностей двух девочек 10 и 9 лет, которые играли на детской площадке», — прокомментировали ситуацию в СУ СКР.