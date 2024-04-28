В Армении протестующие против делимитации границы перекрыли тракторами трассу в Иран

«Граждане перекрыли тракторами межгосударственную трассу Армения — Иран на участке Ехегнадзора», — говорится в сообщении организации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Ранее движение уже сообщало о блокировании протестующими дороги Ереван — Гюмри.
25 апреля сотни граждан также перекрывали улицы и трассы в армянских областях и столице, протестуя против односторонней делимитации границы с Азербайджаном, в результате которой Баку передаются четыре села на границе Тавушской области.
Четыре села, входившие в состав Азербайджанской ССР, согласно договоренности, должны перейти к Баку. Газопровод, идущий из России через Грузию в Армению, и участок межгосударственной автомагистрали с Грузией могут перейти под контроль Азербайджана.
Оппозиция обвиняет премьера Никола Пашиняна в односторонних уступках, поскольку власти республики не гарантируют вывод Вооруженных сил Азербайджана с территорий, принадлежащих Армении. По утверждениям Еревана, они были оккупированы в результате вооруженных столкновений в 2021 и 2022 годах.