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В Армении протестующие против делимитации границы перекрыли тракторами трассу в Иран

ЕРЕВАН, 28 апреля. /ТАСС/. Граждане Армении, протестующие против делимитации границы с Азербайджаном, перекрыли тракторами движение по межгосударственной автодороге Армения — Иран в районе города Ехегнадзор. Об этом сообщили в пресс-службе политического движения «Тавуш за родину».

Источник: AP 2023

«Граждане перекрыли тракторами межгосударственную трассу Армения — Иран на участке Ехегнадзора», — говорится в сообщении организации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее движение уже сообщало о блокировании протестующими дороги Ереван — Гюмри.

25 апреля сотни граждан также перекрывали улицы и трассы в армянских областях и столице, протестуя против односторонней делимитации границы с Азербайджаном, в результате которой Баку передаются четыре села на границе Тавушской области.

Четыре села, входившие в состав Азербайджанской ССР, согласно договоренности, должны перейти к Баку. Газопровод, идущий из России через Грузию в Армению, и участок межгосударственной автомагистрали с Грузией могут перейти под контроль Азербайджана.

Оппозиция обвиняет премьера Никола Пашиняна в односторонних уступках, поскольку власти республики не гарантируют вывод Вооруженных сил Азербайджана с территорий, принадлежащих Армении. По утверждениям Еревана, они были оккупированы в результате вооруженных столкновений в 2021 и 2022 годах.