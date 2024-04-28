Из-за мощного разлива Волги набережная Волгограда ушла под воду

А накануне разлив Волги подсказал находчивым волгоградцам необычную идею о том, как можно использовать электросамокаты. Решив, что средство индивидуальной мобильности, мало чем отличается от доски для серфинга, группа молодых людей спустила электрические аппараты на воду и попробовала проплыть на них некоторое расстояние. При этом волгоградцев не смутило то обстоятельство, что такой оригинальный способ эксплуатации устройства для передвижения может привести к его поломке.