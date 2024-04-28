Из-за мощного разлива Волги набережная Волгограда ушла под воду

В областном центре после разлива реки Волги, который произошел несколько дней назад, часть нижней террасы Центральной набережной оказалась под водой.
В последнюю неделю апреля в Волгограде установилась теплая, почти летняя погода. Поэтому жители и гости города-героя массово спускаются вниз к затопленным ступенькам, чтобы освежиться прохладой, которая исходит от реки, попробовать температуру воды на ощупь и даже помочить ноги.
Особенно нравится находиться у реки и домашним питомцам, которые с трудом переносят жару.
А накануне разлив Волги подсказал находчивым волгоградцам необычную идею о том, как можно использовать электросамокаты. Решив, что средство индивидуальной мобильности, мало чем отличается от доски для серфинга, группа молодых людей спустила электрические аппараты на воду и попробовала проплыть на них некоторое расстояние. При этом волгоградцев не смутило то обстоятельство, что такой оригинальный способ эксплуатации устройства для передвижения может привести к его поломке.
Напомним, с 22 апреля 2024 года Волжская ГЭС вышла на максимальный уровень сбросов. В таком режиме гидроэлектростанция работала до 27 апреля. После этого объемы сброса стали постепенно падать и затопленные ступеньки постепенно начали появляться из-под воды.