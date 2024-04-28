В полиции рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в НСО

В ГИБДД добавили, что водитель «Нивы» нарушил ПДД — проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Из-за чего столкнулся с автобусом. Последний от удара завалился на бок. В салоне автобуса ехали примерно 25 человек.