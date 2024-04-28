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В полиции рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в НСО

Двоих госпитализировали после жёсткой аварии с автобусом и «Нивой» в НСО.

Источник: ГИБДД по Новосибирской области

Аварию с автобусом «ПАЗ» и «Нивой Шевроле» прокомментировали в ГИБДД по НСО. ДТП произошло днем 28 апреля в Мошковском районе.

— В результате аварии травмы получили два человека: водитель Chevrolet, перелом стопы и женщина-пассажир автобуса 1982 года рождения, перелом ключицы. Пострадавших госпитализировали, — уточнили в Госавтоинспекции.

В ГИБДД добавили, что водитель «Нивы» нарушил ПДД — проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Из-за чего столкнулся с автобусом. Последний от удара завалился на бок. В салоне автобуса ехали примерно 25 человек.