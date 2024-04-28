В полиции рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в НСО

Аварию с автобусом «ПАЗ» и «Нивой Шевроле» прокомментировали в ГИБДД по НСО. ДТП произошло днем 28 апреля в Мошковском районе.
— В результате аварии травмы получили два человека: водитель Chevrolet, перелом стопы и женщина-пассажир автобуса 1982 года рождения, перелом ключицы. Пострадавших госпитализировали, — уточнили в Госавтоинспекции.
В ГИБДД добавили, что водитель «Нивы» нарушил ПДД — проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора. Из-за чего столкнулся с автобусом. Последний от удара завалился на бок. В салоне автобуса ехали примерно 25 человек.