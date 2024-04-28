В Омске обрушился аварийный дом

«Произошло частичное разрушение расселённого аварийного дома. Жилых квартир в данном строении не было. Все жильцы получили квартиры в новых домах, по одной ещё ведутся судебные процессы по вопросу выкупной стоимости — граждане проживают в ином жилье. Жилых квартир в здании не осталось. Выехал на место для составления объективной картины и принятия оперативных решений по оставшимся частям строения», — написал градоначальник в своём телеграм-канале.