В Омске обрушился аварийный дом

Дом находится на улице Молодогвардейской, 39. Его жильцов расселили.
Сообщение об обрушении поступило в 20:44. По данным МЧС России по Омской области, обрушился лестничный пролёт трёхэтажного нежилого здания (аварийный расселённый дом). На месте разбор завалов производят 26 спасателей, задействовано 5 единиц спецтехники.
На место обрушения выехал мэр Омска Сергей Шелест:
«Произошло частичное разрушение расселённого аварийного дома. Жилых квартир в данном строении не было. Все жильцы получили квартиры в новых домах, по одной ещё ведутся судебные процессы по вопросу выкупной стоимости — граждане проживают в ином жилье. Жилых квартир в здании не осталось. Выехал на место для составления объективной картины и принятия оперативных решений по оставшимся частям строения», — написал градоначальник в своём телеграм-канале.