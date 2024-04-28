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В Мюнхене арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Прокуратура Мюнхена выдала в воскресенье ордер на арест гражданина РФ, который был накануне задержан по подозрению в убийстве двух украинцев, сообщила местная полиция.

Источник: AP 2023

По данным правоохранителей, 57-летний мужчина, являющийся непосредственным подозреваемым, сегодня был доставлен к ответственной следственной судье по запросу прокуратуры Мюнхена.

«Она (прокуратура Мюнхена — ред.) выдала ордер на арест в связи с убийством. Обвиняемый был доставлен полицией в место заключения, где он сейчас находится под стражей», — добавляется в заявлении.

Полиция продолжает расследование произошедшего, включая мотивы подозреваемого.

В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства.