В Мюнхене арестовали россиянина, подозреваемого в убийстве двух украинцев

В субботу вечером рядом с торговым центром в городе Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резанными ранами. Один из них скончался на месте, второй позднее умер в больнице. Оба оказались гражданами Украины. Вскоре после произошедшего полиция задержала жившего неподалеку гражданина РФ, который подозревается в совершении двойного убийства.