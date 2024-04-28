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МИД Таджикистана: в аэропортах Москвы застряли около тысячи граждан страны

Представитель МИД Таджикистана Шохин Самади заявил ТАСС, что в московских аэропортах в результате тщательных проверок застряли около тысячи граждан республики. По его словам, в аэропорту Внуково в зоне временного содержания находятся 954 гражданина Таджикистана, при этом еще 22 уже выдворили из страны.

Источник: Агентство «Москва»

Как отметил Шохин Самади, из аэропорта не выпускают в том числе и тех граждан, которые приехали для обучения в российских вузах. В других московских аэропортах — Домодедово, Шереметьево, Жуковском — в зоне содержания остаются десятки таджикистанцев, заявил господин Самади.

26 апреля замглавы МИД Таджикистана Содик Имоми передал послу РФ Семену Григорьеву об обеспокоенности «приобретшими массовый характер необоснованными случаями отказа во въезде в Россию граждан Таджикистана». Позднее ведомство рекомендовало таджикистанцам отказаться от поездок в Россию.

25 апреля издание «Азия-Плюс» сообщило, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли примерно 180 автомобилей с таджикскими номерами. Гражданам Таджикистана разрешали проехать только после досмотра телефона и допроса, писало издание. Представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла проверки повышенными мерами безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». При этом, по ее словам, проверки не связаны с национальностью граждан.