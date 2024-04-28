МИД Таджикистана: в аэропортах Москвы застряли около тысячи граждан страны

25 апреля издание «Азия-Плюс» сообщило, что с 22 апреля на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли примерно 180 автомобилей с таджикскими номерами. Гражданам Таджикистана разрешали проехать только после досмотра телефона и допроса, писало издание. Представитель МИД РФ Мария Захарова объясняла проверки повышенными мерами безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». При этом, по ее словам, проверки не связаны с национальностью граждан.