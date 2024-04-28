В ДТП на трассе в Пермском крае погибла 24-летняя девушка

24-летняя девушка погибла в ДТП на автодороге Осинцево — Кордон в Кишертском районе. Авария случилась около 5.40 28 апреля, рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.
По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 22-летнего водителя ехала со стороны Кордона. На 21 км трассы водитель не выбрал безопасную для движения скорость и допустил опрокидывание машины с последующим наездом на стоящую на обочине легковушку «Лада Приора».
В результате автоаварии 24-летняя пассажирка ВАЗ-21120 получила смертельную травму. Еще два человека пострадали. Водителя и 19-летнего пассажира легковушки с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.