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В ДТП на трассе в Пермском крае погибла 24-летняя девушка

Еще два человека получили травмы различной степени тяжести.

Источник: Госавтоинспекция Пермского края

24-летняя девушка погибла в ДТП на автодороге Осинцево — Кордон в Кишертском районе. Авария случилась около 5.40 28 апреля, рассказали в Госавтоинспекции Прикамья.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 22-летнего водителя ехала со стороны Кордона. На 21 км трассы водитель не выбрал безопасную для движения скорость и допустил опрокидывание машины с последующим наездом на стоящую на обочине легковушку «Лада Приора».

В результате автоаварии 24-летняя пассажирка ВАЗ-21120 получила смертельную травму. Еще два человека пострадали. Водителя и 19-летнего пассажира легковушки с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.