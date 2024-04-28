В ДТП на трассе в Пермском крае погибла 24-летняя девушка

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2110 под управлением 22-летнего водителя ехала со стороны Кордона. На 21 км трассы водитель не выбрал безопасную для движения скорость и допустил опрокидывание машины с последующим наездом на стоящую на обочине легковушку «Лада Приора».