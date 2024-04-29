В Татарстане девушка насмерть сбила троих подростков, прокуратура начала проверку

Представитель прокуратуры района выехал на место происшествия, для проведения проверки, выяснения причин и условий, способствовавших ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.
Также будет дана оценка соблюдению требований законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения на месте аварии. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, говорится в заявлении надзорного ведомства.
Сегодня утром, региональное ГИБДД распространило информацию о четырёх ДТП с участием детей и призывом к родителям «напоминайте детям правила безопасного поведения на дороге и контролируйте их местонахождение».