Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Источник: голую девушку, спрыгнувшую с моста в Петербурге, передали медикам

Голую девушку, спрыгнувшую с Яхтенного моста в Петербурге, передали медикам.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Девушку, которая нагишом прогуливалась в районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге, а затем спрыгнула с него в воду и была задержана правоохранителями при выходе на сушу, передали медикам, ее личность пока не установлена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

В воскресенье в некоторых Telegram-каналах появилось несколько видео, запечатлевших полностью обнаженную девушку, невозмутимо идущую по разделительной полосе автодороги в районе Яхтенного моста. Заметив подъезжавший полицейский автомобиль, она спрыгнула с моста в воду. На берегу девушку задержали правоохранители.

«Девушка была доставлена в отдел полиции, а затем передана медикам. Ее данные пока не установлены», — сказал собеседник агентства.

Комментарием регионального главка МВД РФ по поводу этого инцидента РИА Новости пока не располагает.