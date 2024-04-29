Источник: голую девушку, спрыгнувшую с моста в Петербурге, передали медикам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Девушку, которая нагишом прогуливалась в районе Яхтенного моста в Санкт-Петербурге, а затем спрыгнула с него в воду и была задержана правоохранителями при выходе на сушу, передали медикам, ее личность пока не установлена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.