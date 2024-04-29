В омской многоэтажке обрушился лестничный пролет

— По иску прокуратуры департамент жилищной политики администрации Омска был обязан расселить указанный дом до октября 2023 года и направить в департамент городского хозяйства уведомление о необходимости его сноса. В настоящее время на принудительном исполнении находится решение суда о расселении одного жилого помещения, — предварительно прокомментировали в ведомстве.