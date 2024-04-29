В омской многоэтажке обрушился лестничный пролет

Вчера около 9 часов вечера в трехэтажке по улице Молодогвардейская, 39 обрушился лестничный пролет. Конструкция в доме 1959 года постройки рухнула с 3-го по 1-й этаж. О происшествии в дежурную службу ГУ МЧС России по Омской области сообщили очевидцы.
На место выехали 26 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Место происшествия также оперативно посетил мэр города Сергей Шелест.
Как сообщил глава города, дом, в котором произошло обрушение, был признан аварийным и расселен. Жертв удалось избежать.
— Жилых квартир в данном строении не было. Все жильцы получили квартиры в новых домах, по одной еще ведутся судебные процессы по вопросу выкупной стоимости — граждане проживают в ином жилье, подчеркну: жилых квартир в здании не осталось, — сообщил в своем телеграмм-канале Сергей Шелест.
Всю ночь спасатели разбирали завалы, случайных пострадавших обнаружено не было. Помимо сотрудников МЧС, в ликвидации последствий обрушения также участвовали специалисты и техника Управления дорожного хозяйства и благоустройства города.
Проверку по факту случившегося ЧП организовала Ленинская прокуратура. Надзорный орган намерен дать оценку соблюдения требований жилищного законодательства.
— По иску прокуратуры департамент жилищной политики администрации Омска был обязан расселить указанный дом до октября 2023 года и направить в департамент городского хозяйства уведомление о необходимости его сноса. В настоящее время на принудительном исполнении находится решение суда о расселении одного жилого помещения, — предварительно прокомментировали в ведомстве.
В свою очередь мэр Омска Сергей Шелест уже распорядился немедленно снести обрушившуюся многоэтажку.
— Ответственным структурам администрации Омска поставил задачу в кратчайшие сроки полностью снести проблемное здание, — сообщил он в своем телеграмм-канале.