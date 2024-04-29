Общая площадь пожаров в Хабаровском крае превышает 4300 гектаров

Ликвидировано 12 возгораний на площади 5390 гектаров.
Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки, на тушении задействованы 364 человека, 58 единиц техники и семь воздушных судов.
В МЧС отметили, что в крае остается сложной ситуация с пожарами. Всего за сутки пожарные ликвидировали более 78 км фронта палов сухой травы. Спасатели зафиксировали 122 термические аномалии — 101 из них это горение сухой растительности. Без участия человека в таких пожарах обойтись не могло.
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. В трех районах со вчерашнего дня повышен класс пожарной опасности.