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Общая площадь пожаров в Хабаровском крае превышает 4300 гектаров

В Хабаровском крае на утро 29 апреля зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади 4323 гектара.

Источник: МЧС РФ

Ликвидировано 12 возгораний на площади 5390 гектаров.

Как сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и лесопереработки, на тушении задействованы 364 человека, 58 единиц техники и семь воздушных судов.

В МЧС отметили, что в крае остается сложной ситуация с пожарами. Всего за сутки пожарные ликвидировали более 78 км фронта палов сухой травы. Спасатели зафиксировали 122 термические аномалии — 101 из них это горение сухой растительности. Без участия человека в таких пожарах обойтись не могло.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. В трех районах со вчерашнего дня повышен класс пожарной опасности.

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