Автобус столкнулся с Toyota Prius в Хабаровске

Пострадавших нет, пассажиры автобуса также не обращались за медицинской помощью.
Авария произошла около Карла Маркса 117. Виновником произошедшего назвали водителя автобуса: он не выдержал боковой интервал и столкнулся с иномаркой.
В Хабаровске около 10:00 произошло ДТП: автобус Hyundai столкнулся с Toyota Prius.
Пострадавших нет, пассажиры автобуса также не обращались за медицинской помощью.
Авария произошла около Карла Маркса 117. Виновником произошедшего назвали водителя автобуса: он не выдержал боковой интервал и столкнулся с иномаркой.