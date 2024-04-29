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Автобус столкнулся с Toyota Prius в Хабаровске

В Хабаровске около 10:00 произошло ДТП: автобус Hyundai столкнулся с Toyota Prius.

Источник: УГИБДД РФ по Хабаровскому краю

Пострадавших нет, пассажиры автобуса также не обращались за медицинской помощью.

Авария произошла около Карла Маркса 117. Виновником произошедшего назвали водителя автобуса: он не выдержал боковой интервал и столкнулся с иномаркой.