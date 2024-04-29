Убийство 12-летней давности раскрыли следователи в Приморье

По версии следствия, в Находке весной 2012 года житель города поругался со своим товарищем и во время ссоры ударил его. Попал приморец в жизненно-важный орган, из-за чего его оппоненту потребовалось помощь врачей. Но спасти мужчину не удалось, он умер в больнице.