Убийство 12-летней давности раскрыли следователи в Приморье

В Приморье раскрыли убийство, которое произошло 12 лет назад, и задержали обвиняемого. 44-летнему жителю Находки грозит больше десяти 10 лет лишения свободы, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу краевого следственного комитета.
По версии следствия, в Находке весной 2012 года житель города поругался со своим товарищем и во время ссоры ударил его. Попал приморец в жизненно-важный орган, из-за чего его оппоненту потребовалось помощь врачей. Но спасти мужчину не удалось, он умер в больнице.
«Раскрыть преступление по горячим следам не удалось, так как преступление было совершено в условиях неочевидности», — рассказали в следственном комитете.
Обвиняемого задержали и заключили под стражу. По части 4 статьи 111 УК РФ, то есть за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приморцу грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в Приморье раскрыли убийство, которое произошло 14 лет назад.