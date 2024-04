В США на студенческих акциях задержаны 900 человек, в том числе кандидат от партии «зеленых»

900 человек были задержаны за последние 10 дней, посчитала The Washington Post. The New York Times днем ранее насчитала больше 700 задержанных. Как пишет WP, это самая сильная реакция полиции на студенческий активизм за последние годы. Опрошенные газетой эксперты считают, что это создает множество потенциальных проблем для правоохранительных органов.