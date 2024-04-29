В США на студенческих акциях задержаны 900 человек, в том числе кандидат от партии «зеленых»

Война Израиля и «Хамаса» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября 2023 года. Были убиты 1,2 тыс. израильтян, 5,4 тыс. получили ранения, больше 200 израильтян и иностранцев были взяты в заложники. Израиль проводит ответную военную операцию, в результате которой погибли больше 34 тыс. палестинцев, больше 77 тыс. человек пострадали.