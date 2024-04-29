Начальницу УКСа Башкирии отправили под домашний арест

Вслед за Рамзилем Кучарбаевым, которого приговорили к трем годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями на посту начальника Управления капитального строительства РБ, ответит перед судом и новая руководительница УКСа.
39-летнюю Инну Иксанову так же, как и ее предшественника, задержали за злоупотребление своими полномочиями с наступлением тяжких последствий. На минувшей неделе суд отправил г-жу Иксанову под домашний арест по месту прописки — ей запрещено общаться с друзьями и знакомыми, а также выходить в интернет.
— Сумма, вменяемая женщине, — очень высока, — говорят эксперты. — В таких случаях судьи бывают непреклонны насчет ареста, ведь следствие уверено, что дама нанесла бюджету Башкирии ущерб в 57 млн рублей.
Напомним, следствие полагает, что руководительница УКС РБ с августа по декабрь 2022 года закупила за 57,5 млн бюджетных рублей аппараты УЗИ, которые оказались контрафактными. Таким образом клиники Уфы, Баймака, сел Месягутово и Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии получили оборудование, которое могло навредить пациентам.
При этом, по мнению следователей, женщина отлично знала, что медоборудование является контрафактным и не только ставит под угрозу жизни и здоровье людей, но и лишает их права на качественную медицинскую помощь.
Как сообщают в УФСБ по РБ, раскрывшем преступную схему, Инна Иксанова приняла нелегальное оборудование, не соответствующее регистрационному удостоверению, «опасаясь негативных последствий по службе».
— Она не отказалась в одностороннем порядке от исполнения контрактов и дала указания принять поставленное оборудование, которое до настоящего времени не введено в эксплуатацию, — рассказали в следственном комитете Башкирии.
Теперь, если суд признает женщину виновной, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Возможно, что Фемида снизит даме срок заключения, так как она воспитывает трех детей — ее муж погиб в аварии в 2015 году.
Возбуждение уголовного дела против Инны Иксановой прокомментировал глава Башкирии Радий Хабиров.
— Ко мне приходят и говорят, что на конкурсе взяли не те аппараты УЗИ и они не работают, — сказал Радий Фаритович. — А я знаю, что есть экспертизы, которые говорят, что аппараты работают. Будет обвинительный приговор — я приму решение об увольнении. А пока мне неясно, что там за преступление. И вообще — выявляется очень много правонарушений, которые, на мой взгляд, сразу не очевидны. Но давайте не будем спешить с выводами, это суд решит.
Интересно, что башкирские чекисты распространили видео обыска в квартире Инны Иксановой. Судя по опубликованным кадрам, женщина страдает расстройством, которое в обиходе называют накопительством. Все помещения в квартире в беспорядке завалены практически до потолка разными вещами, так, что сама хозяйка квартиры передвигается по ней по узким проходам. Непонятно, как в этом бедламе ютятся трое детей — на видео их нет, и почему на работе никто не замечал странностей в поведении начальницы. Если адвокаты дамы смогут доказать, что женщина больна, то это будет поводом для смягчения ей меры пресечения.