Начальницу УКСа Башкирии отправили под домашний арест

— Ко мне приходят и говорят, что на конкурсе взяли не те аппараты УЗИ и они не работают, — сказал Радий Фаритович. — А я знаю, что есть экспертизы, которые говорят, что аппараты работают. Будет обвинительный приговор — я приму решение об увольнении. А пока мне неясно, что там за преступление. И вообще — выявляется очень много правонарушений, которые, на мой взгляд, сразу не очевидны. Но давайте не будем спешить с выводами, это суд решит.