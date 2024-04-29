Кредиты оформляли на пострадавших от паводков казахстанцев

Пострадавшим от паводков также производятся выплаты от государства. Сообщалось, что свыше 8,8 тыс. казахстанских семей получили государственную поддержку после паводков. На днях также стало известно, что пострадавшие от паводков получат дополнительно более 550 тыс. тенге. Возместят ущерб и пострадавшим от паводков предпринимателям. Накануне стало известно, что по всей стране с начала паводков в свои дома вернулись уже почти 40 тыс. человек.