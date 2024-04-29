В Омске полностью снесут обрушившийся дом на Молодогвардейской

В Омске полностью снесут обрушившийся аварийный дом. Такое поручение дал мэр Сергей Шелест.
«Искренне благодарен спасателям за их труд. Не могу не сказать “спасибо” нашему “Управлению дорожного хозяйства и благоустройства”, а также “Тепловой компании”. Оперативно была направлена и неодолимая техника, и люди», — отметил градоначальник.
Всю ночь на месте происшествия велись работы по разбору здания.
Напомним, обрушение произошло в 20:44 в воскресенье, 28 апреля. На место незамедлительно выехали спасатели и мэр Омска. Градоначальник уточнил в своём телеграм-канале, что произошло частичное разрушение расселённого аварийного дома. Жилых квартир в данном строении не было.
Ранее стало известно, что прокуратура проведёт проверку по факту обрушения дома.