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В Омске полностью снесут обрушившийся дом на Молодогвардейской

Такое поручение дал мэр города.

В Омске полностью снесут обрушившийся аварийный дом. Такое поручение дал мэр Сергей Шелест.

«Искренне благодарен спасателям за их труд. Не могу не сказать “спасибо” нашему “Управлению дорожного хозяйства и благоустройства”, а также “Тепловой компании”. Оперативно была направлена и неодолимая техника, и люди», — отметил градоначальник.

Всю ночь на месте происшествия велись работы по разбору здания.

Напомним, обрушение произошло в 20:44 в воскресенье, 28 апреля. На место незамедлительно выехали спасатели и мэр Омска. Градоначальник уточнил в своём телеграм-канале, что произошло частичное разрушение расселённого аварийного дома. Жилых квартир в данном строении не было.

Ранее стало известно, что прокуратура проведёт проверку по факту обрушения дома.

МЧС