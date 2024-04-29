Жесткое лобовое ДТП произошло во Владивостоке с участием такси

Авария произошла вечером, 28 апреля на улице Луговой. Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry ехал со стороны Баляева в сторону Рудневского моста. По неизвестной причине в какой-то момент он потерял управление и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с минивеном Toyota Esquire, на котором были опознавательные знаки такси.