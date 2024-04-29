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Жесткое лобовое ДТП произошло во Владивостоке с участием такси

Пострадали три человека.

Источник: Freepik

Во Владивостоке произошло жесткое лобовое ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщают в телеграм-канале «ДПС Владивосток, Новости».

Авария произошла вечером, 28 апреля на улице Луговой. Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry ехал со стороны Баляева в сторону Рудневского моста. По неизвестной причине в какой-то момент он потерял управление и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с минивеном Toyota Esquire, на котором были опознавательные знаки такси.

В результате аварии три человека получили травмы — это оба водителя и пассажир из минивэна.