В Иркутске иномарка сбила катавшихся на одном электросамокате подростков

В Иркутске водитель Hyundai Solaris наехал на пару 13-летних мальчиков, которые катались вдвоем на одном электросамокате. Детей с места аварии доставили в травмпункт. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Иркутска.
Всего за прошедшую неделю в ДТП пострадали четверо несовершеннолетних.
Один из случаев произошел вечером 24 апреля. 43-летний водитель сбила 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу на красный свет. В результате ДТП ребенок получил травмы, после оказания необходимой медицинской помощи школьница была отпущена домой.
Другой случай произошел также вечером 26 апреля в рабочем поселке Маркова. Водитель Nissan Pulsar столкнулся с автомобилем Honda Freed. В результате автоаварии пострадала 14-летняя пассажирка Honda. Подросток находилась на заднем сидении и была пристегнута ремнем безопасности.