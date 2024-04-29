В Иркутске иномарка сбила катавшихся на одном электросамокате подростков

В Иркутске водитель Hyundai Solaris наехал на пару 13-летних мальчиков, которые катались вдвоем на одном электросамокате. Детей с места аварии доставили в травмпункт. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Иркутска.