Обманывали казахстанцев: транснациональных мошенников задержали на Украине

АСТАНА, 29 апр — Sputnik. Две группы мошенников, которые «дурили» казахстанцев, уничтожили в Запорожье, сообщает Polisia.kz.
Казахстанским полицейским помогали их украинские и чешские коллеги, сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
По его словам, при проведении оперативно-розыскных мероприятий казахстанские следователи выяснили, что в киберпреступлениях в нашей стране замешаны иностранцы.
Правоохранители связались с коллегами, договорились о совместных действиях и отправились в загранкомандировку, уточнил Алекешев.
«В городе Запорожье ликвидировано два call-центра мошенников. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов», — поделился официальный представитель МВД Казахстана.
Задержано 9 человек, подчеркнул он. В ходе обысков изъято 17 единиц компьютерной техники, 62 мобильных устройства, а также 35 граммов препарата «метадон», добавил Алекешев.
Отдельно он рассказал о группе в Одессе.
В городе Одессе ликвидировано три мошеннических call-центра. Они также занимались интернет-мошенничеством под предлогом вложений в крупные инвестиционные лжекомпании, отметил он.
«Здесь задержано 23 человека, 9 подозреваемых водворены в ИВС. Изъято 8 автомашин, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 sim-карт, а также цифровые активы на сумму свыше 200 тысяч долларов США», — поделился Алекешев.
Розыск кибермошенников, жертвами которых становятся казахстанцы, продолжается, отметил предстаивтель МВД.