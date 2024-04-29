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Обманывали казахстанцев: транснациональных мошенников задержали на Украине

Полицейские из трех стран «накрыли» интернет-мошенников, изъяли их технику и выяснили, под какими веществами они звонили казахстанцам.

АСТАНА, 29 апр — Sputnik. Две группы мошенников, которые «дурили» казахстанцев, уничтожили в Запорожье, сообщает Polisia.kz.

Казахстанским полицейским помогали их украинские и чешские коллеги, сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

По его словам, при проведении оперативно-розыскных мероприятий казахстанские следователи выяснили, что в киберпреступлениях в нашей стране замешаны иностранцы.

Правоохранители связались с коллегами, договорились о совместных действиях и отправились в загранкомандировку, уточнил Алекешев.

«В городе Запорожье ликвидировано два call-центра мошенников. Злоумышленники, выдавая себя за сотрудников банков и правоохранительных органов, звонили казахстанцам и выманивали данные их счетов», — поделился официальный представитель МВД Казахстана.

Задержано 9 человек, подчеркнул он. В ходе обысков изъято 17 единиц компьютерной техники, 62 мобильных устройства, а также 35 граммов препарата «метадон», добавил Алекешев.

Отдельно он рассказал о группе в Одессе.

В городе Одессе ликвидировано три мошеннических call-центра. Они также занимались интернет-мошенничеством под предлогом вложений в крупные инвестиционные лжекомпании, отметил он.

«Здесь задержано 23 человека, 9 подозреваемых водворены в ИВС. Изъято 8 автомашин, 58 ноутбуков, 52 смартфона, свыше 100 sim-карт, а также цифровые активы на сумму свыше 200 тысяч долларов США», — поделился Алекешев.

Розыск кибермошенников, жертвами которых становятся казахстанцы, продолжается, отметил предстаивтель МВД.