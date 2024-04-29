Yonhap: военные КНДР заминировали дорогу в демилитаризованной зоне

Мины были установлены в конце прошлого года на грунтовой дороге рядом с уездом Чхорвон. Эту дорогу проложили в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года, чтобы способствовать совместным усилиям по поиску останков участников Корейской войны, погибших в этой местности.
«После того, как в конце прошлого года Северная Корея объявила об отказе от соглашения в военной сфере от 19 сентября 2018 года, она возобновила применение мер военного характера. Наша армия предпринимает необходимые шаги в связи с этим», — заявил официальный представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун. Он уточнил, что Южная Корея не станет минировать свой участок дороги.
Ранее агентство Yonhap со ссылкой на военных Республики Корея сообщало, что КНДР в январе заминировала две дороги, ведущие к южнокорейским городам Пхаджу и Тонхэ, и демонтировала там фонарные столбы.
Межкорейское соглашение от 19 сентября 2018 года предусматривает некоторые меры по снижению напряженности в военной сфере, в том числе устанавливает в пограничных районах буферные зоны, где запрещены военные учения. В ноябре прошлого года Пхеньян заявил о полном отказе от соблюдения соглашения после того, как Сеул перестал соблюдать часть его положений в ответ на запуск разведывательного спутника.