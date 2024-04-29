Yonhap: военные КНДР заминировали дорогу в демилитаризованной зоне

Межкорейское соглашение от 19 сентября 2018 года предусматривает некоторые меры по снижению напряженности в военной сфере, в том числе устанавливает в пограничных районах буферные зоны, где запрещены военные учения. В ноябре прошлого года Пхеньян заявил о полном отказе от соблюдения соглашения после того, как Сеул перестал соблюдать часть его положений в ответ на запуск разведывательного спутника.