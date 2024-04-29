В Карачаево-Черкесии 2 полицейских погибли, 4 ранены при вооруженном нападении

Вооруженное нападение произошло после 11 часов вечера 28 апреля на наряд ДПС, который дежурил в поселке Мара Аягъы Карачаевского района, говорится в сообщении МВД по Карачаево-Черкесии в Telegram. К сотрудникам правоохранительных органов подъехал ВАЗ-2109, из которого бросили взрывное устройство. В сторону полиции открыли огонь из автоматического оружия. Полиция открыла ответный огонь по нападавшим. На одном из преступников сработало взрывное устройство.