В Карачаево-Черкесии 2 полицейских погибли, 4 ранены при вооруженном нападении

Вооруженное нападение произошло после 11 часов вечера 28 апреля на наряд ДПС, который дежурил в поселке Мара Аягъы Карачаевского района, говорится в сообщении МВД по Карачаево-Черкесии в Telegram. К сотрудникам правоохранительных органов подъехал ВАЗ-2109, из которого бросили взрывное устройство. В сторону полиции открыли огонь из автоматического оружия. Полиция открыла ответный огонь по нападавшим. На одном из преступников сработало взрывное устройство.
Погибли прикомандированные сотрудники УМВД по Курганской области, ранения получили два сотрудника ДПС и сотрудник Росгвардии из Карачаево-Черкессии, а также сотрудник УМВД по Курганской области. Пострадавшие госпитализированы. Их состояние не уточняется.
На месте происшествия нашли несколько самодельных взрывных устройств. Прибыли начальник ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу генерал-полковник полиции Сергей Бачурин и глава МВД по Карачаево-Черкесии полковник полиции Владимир Нефедов. Работает следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии возбудило уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов (ст. 317, ч. 3 ст. 222 УК РФ). Следователи изъяли с места преступления огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельные взрывные устройства.
По данным СКР, «ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля». Тогда двое полицейских погибли, еще один получил тяжелые ранения. В розыск были объявлены пятеро подозреваемых.