Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Коканде школьник за рулем сбил женщину

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Коканде ученик 11 класса за рулем Matiz совершил наезд на пешехода. Пострадавшую подросток сам доставил в больницу, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По данным областного УВД, ДТП произошло 25 апреля. Ученик 11-го класса на автомобиле Matiz сбил женщину 24 лет, которая переходила дорогу через пешеходный переход. Школьник оказал женщине первую помощь и доставил ее в больницу.

В соцсетях отмечают, что несмотря на тяжесть травм, инспектор по профилактике потребовал у родителей женщины забрать ее из больницы. В УВД прокомментировали эту ситуацию и сообщили, что для установки степени тяжести полученных травм назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также ведется расследование действий сотрудника УВД, указанного в сообщении. По итогам будет дана правовая оценка по каждому случаю.