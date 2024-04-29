В Коканде школьник за рулем сбил женщину

По данным областного УВД, ДТП произошло 25 апреля. Ученик 11-го класса на автомобиле Matiz сбил женщину 24 лет, которая переходила дорогу через пешеходный переход. Школьник оказал женщине первую помощь и доставил ее в больницу.
В соцсетях отмечают, что несмотря на тяжесть травм, инспектор по профилактике потребовал у родителей женщины забрать ее из больницы. В УВД прокомментировали эту ситуацию и сообщили, что для установки степени тяжести полученных травм назначена судебно-медицинская экспертиза.
Также ведется расследование действий сотрудника УВД, указанного в сообщении. По итогам будет дана правовая оценка по каждому случаю.