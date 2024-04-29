На ЕКАД иномарку отбросило в самосвал из-за сильного ветра

— Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель Nissan X-Trail, 44-летняя жительница Екатеринбурга, имеет стаж вождения 17 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 14 раз. Женщина пояснила, что от сильного ветра ее отбросило на обочину, где стояла грузовая автомашина Howo T5G, — уточнили в ГИБДД.