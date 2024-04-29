На ЕКАД иномарку отбросило в самосвал из-за сильного ветра

НА ЕКАД 28 апреля произошло ДТП, в котором пострадали 67-летняя женщина и 13-летний подросток. Водитель Nissan X-Trail столкнулась со стоящим самосвалом Howo T5G, после чего легковушку отбросило на попутно движущийся Mercedes С200, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
— Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что водитель Nissan X-Trail, 44-летняя жительница Екатеринбурга, имеет стаж вождения 17 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекалась 14 раз. Женщина пояснила, что от сильного ветра ее отбросило на обочину, где стояла грузовая автомашина Howo T5G, — уточнили в ГИБДД.
Пострадавшие пассажиры иномарки с различными травмами были доставлены в лечебные учреждения.
Напомним, в МЧС Свердловской области 28 апреля сообщали о сильном ветре. Его порывы достигали до 25 метров в секунду. В городе сносило остановки, и также произошло короткое замыкание высоковольтной линии.