Загадочную смерть полицейского на трассе прокомментировали в МВД

АЛМАТЫ, 29 апр — Sputnik. Тело сотрудника полиции с признаками, характерными для наезда автомобилем, обнаружено накануне на междугородней трассе. Автомобиль и водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места, сейчас разыскивают.
Как сообщили в МВД Казахстана, дорожно-транспортное происшествие произошло 28 апреля, на автодороге республиканского значения Челябинск — Новосибирск (отрезок проходит через Северо-Казахстанскую область — Sputnik).
«Был совершен наезд на 48-летнего сотрудника полиции, который от полученных травм скончался на месте».
Там уточнили, что, в данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление водителя автомашины, совершившего наезд.
«По факту нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека возбуждено уголовное дело», — добавили в полиции.
При этом личность погибшего потерпевшего в МВД Казахстана раскрывать не стали.
Тем временем, по данным издания el.kz, которые в редакции пока называют неподтвержденными, жертвой аварии стал Сапар Аугалиев, начальник седьмого управления областного департамента полиции.
Тело погибшего с многочисленными переломами было обнаружено возле кафе «Мария».