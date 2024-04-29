Загадочную смерть полицейского на трассе прокомментировали в МВД

АЛМАТЫ, 29 апр — Sputnik. Тело сотрудника полиции с признаками, характерными для наезда автомобилем, обнаружено накануне на междугородней трассе. Автомобиль и водителя, который совершил дорожно-транспортное происшествие и скрылся с места, сейчас разыскивают.