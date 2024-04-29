Троллейбус сбил пешехода на улице Зины Портновой в Петербурге

Смертельное ДТП произошло вечером 28 апреля на улице Зины Портновой в Петербурге. Там у дома 21к1 троллейбус сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. К сожалению, мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— 50-летняя женщина-водитель наехала на мужчину-пешехода задним колесом общественного транспорта. По предварительным данным, прохожий оступился и упал под колеса троллейбуса, — уточнили в ведомстве.
Личность погибшего пока не установили. Предварительно, ему около 25−28 лет. По факту смертельного ДТП организовали проверку. Все обстоятельства случившегося продолжают выяснять.
Ранее SPB.KP.RU писал, что массовое ДТП произошло на трассе М-11. Там столкнулись шесть автомобилей. В результате пострадали семь человек, но они от медицинской помощи отказались.