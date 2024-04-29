Троллейбус сбил пешехода на улице Зины Портновой в Петербурге

Смертельное ДТП произошло вечером 28 апреля на улице Зины Портновой в Петербурге. Там у дома 21к1 троллейбус сбил человека на нерегулируемом пешеходном переходе. К сожалению, мужчина погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.