В Минской области задержаны 12 закладчиков одного наркомаркета

Через куратора злоумышленники получали крупные партии «товара», расфасовывали на мелкие и распространяли через тайники. При себе у задержанных и в закладках выявлено более 500 г различных наркотиков и психотропов (гашиш, метадон, марихуана, параметилэфедрон). Кроме того, по информации белорусских оперативников на территории России обнаружено и изъято 3 кг психотропных веществ.