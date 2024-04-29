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В Минской области задержаны 12 закладчиков одного наркомаркета

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Минской области задержали 12 человек, которые в разное время с ноября 2023 года по апрель 2024-го работали на один и тот же интернет-наркошоп. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Через куратора злоумышленники получали крупные партии «товара», расфасовывали на мелкие и распространяли через тайники. При себе у задержанных и в закладках выявлено более 500 г различных наркотиков и психотропов (гашиш, метадон, марихуана, параметилэфедрон). Кроме того, по информации белорусских оперативников на территории России обнаружено и изъято 3 кг психотропных веществ.

Один из задержанных иностранец, остальные — жители Минска и Минского района в возрасте от 26 до 40 лет.

Следователями возбужден ряд уголовных дел за незаконный оборот наркотиков, в том числе в составе организованной группы. Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы.