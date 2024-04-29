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В Прикамье женщина спасла на пожаре пять своих детей и мужа

От короткого замыкания сгорел дом.

Источник: ГУ МЧС по Пермскому краю

Рано утром 29 апреля в селе Бачурино Бардымского округа загорелся сарай в доме на улице Советской, где жила многодетная семья. Огонь охватил и весь жилой дом.

— Сообщение о пожаре поступило в полпятого утра, на место незамедлительно были направлены 14 человек личного состава и 4 пожарные машины, — рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Когда первые пожарные прибыли на место, полыхал и деревянный жилой дом, и надворные постройки. Площадь пожара составила 81 квадратный метр.

К счастью, от огня никто не пострадал. Хозяйка дома, почувствовав запах дыма, проснулась. Она разбудила мужа и своих пятерых детей и всех вывела на улицу еще до прибытия пожарных.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар начался из-за короткого замыкания электропроводки в сарае. Сейчас сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы проводят проверку, устанавливая обстоятельства и причины возгорания.

МЧС
пожары