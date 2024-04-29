Пять человек погибли в ДТП в Акмолинской области

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст.345 ч.4 УК РК. Добавим, что согласно ст. 345 ч.4 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.