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В столице бизнесмены присвоили деньги своих клиентов за квартиры в незаконно построенных домах

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Следствие установило, что руководители компании продавали квартиры в домах, строящихся с нарушением и не имеющих кадастровых документов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Сотрудники ГУВД отреагировали на жалобы граждан, купивших квартиры, но не получивших жилье, и вскрыли мошенническую схему.

Следствие установило, что руководители компании Max-House-Group, учредитель Обид Шарипов и его партнеры Ахтам Осимов и Азизбек Самандаров продавали квартиры в строящихся многоэтажных домах в Учтепинском и Чиланзарском районах столицы.

При этом жилье строилось без разрешения официальных организаций и не имело в том числе кадастровых документов. Таким образом, они получили и присвоили крупную сумму денег своих клиентов.

ГУВД сообщило о возбуждении дела по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Обид Шарипов был взят под стражу, Азизбек Самандаров и Ахтам Осимов объявлены в розыск.

Правоохранители просят граждан, пострадавшим от этих лиц или располагающим информацией о месте их нахождения, обратиться по телефонам 71) 206−42−28, 71) 206−49−46 или 102.