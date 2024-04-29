В столице бизнесмены присвоили деньги своих клиентов за квартиры в незаконно построенных домах

Сотрудники ГУВД отреагировали на жалобы граждан, купивших квартиры, но не получивших жилье, и вскрыли мошенническую схему.
Следствие установило, что руководители компании Max-House-Group, учредитель Обид Шарипов и его партнеры Ахтам Осимов и Азизбек Самандаров продавали квартиры в строящихся многоэтажных домах в Учтепинском и Чиланзарском районах столицы.
При этом жилье строилось без разрешения официальных организаций и не имело в том числе кадастровых документов. Таким образом, они получили и присвоили крупную сумму денег своих клиентов.
ГУВД сообщило о возбуждении дела по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Обид Шарипов был взят под стражу, Азизбек Самандаров и Ахтам Осимов объявлены в розыск.
Правоохранители просят граждан, пострадавшим от этих лиц или располагающим информацией о месте их нахождения, обратиться по телефонам 71) 206−42−28, 71) 206−49−46 или 102.