Антитеррористические учения проводят в трех регионах Казахстана

«29 апреля Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в городе Тараз проводятся учения “Тараз-Антитеррор-2024”, — говорится в сообщении.
С 29 по 30 апреля учения проводятся в Жезказгане области Улытау.
В Караганде 29 апреля с 10.00 до 14.00 в условиях КГП Стадион «Нура» п. Нура (ул. Абдирова, д.55) планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления. В здании стадиона «Нура» предусмотрены меры ограничения.
«Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов», — сообщили в Антитеррористическом центре.