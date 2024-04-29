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Антитеррористические учения проводят в трех регионах Казахстана

Тараз. 29 апреля. КазТАГ — Антитеррористические учения проводят в трех регионах Казахстана, сообщает Антитеррористический центр.

«29 апреля Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в городе Тараз проводятся учения “Тараз-Антитеррор-2024”, — говорится в сообщении.

С 29 по 30 апреля учения проводятся в Жезказгане области Улытау.

В Караганде 29 апреля с 10.00 до 14.00 в условиях КГП Стадион «Нура» п. Нура (ул. Абдирова, д.55) планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления. В здании стадиона «Нура» предусмотрены меры ограничения.

«Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, возможным временным ограничениям движения населения и автотранспорта, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования сотрудников государственных органов», — сообщили в Антитеррористическом центре.

учения