Антитеррористические учения проводят в трех регионах Казахстана

В Караганде 29 апреля с 10.00 до 14.00 в условиях КГП Стадион «Нура» п. Нура (ул. Абдирова, д.55) планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления. В здании стадиона «Нура» предусмотрены меры ограничения.