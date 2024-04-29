В Свердловской области шторм оборвал провода ЛЭП в нескольких муниципалитетах

Сильный ветер оборвал провода линий электропередачи в восьми муниципалитетах, сообщили в пресс-службе «Россети Урал». Работы по восстановлению электроснабжения ведутся с 28 апреля в Сысертском, Михайловском, Красноуфимском, Артинском, Дегтярском городских округах, городском округе Ревда, Тугулымском и Тавдинском районах Среднего Урала.
— Специалисты энергокомпании ликвидировали последствия ураганного ветра в круглосуточном режиме. Группировка сил и средств, задействованная для ликвидации последствий непогоды, составляла более 100 энергетиков, оснащенных необходимой спецтехникой, — рассказывают в пресс-службе компании.
Утром 29 апреля ситуацию оценивают как удовлетворительную. 28 апреля работа свердловского филиала «Россети Урал» была переведена в режим повышенной готовности.
— Во всех подразделениях филиала «Свердловэнерго» был мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены в спецтехникой и готовы к круглосуточной работе в любых условиях, — сообщают в «Россети Урал».
Всю необходимую информацию о перерывах электроснабжения и сроках проведения ремонтных работ можно получить по единому номеру 8−800−220−0−220.
Вечером 28 апреля в Екатеринбурге произошло короткое замыкание на проспекте Седова. ЧП произошло из-за ураганного ветра.