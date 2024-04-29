В Свердловской области шторм оборвал провода ЛЭП в нескольких муниципалитетах

— Во всех подразделениях филиала «Свердловэнерго» был мобилизован оперативно-ремонтный персонал. Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены в спецтехникой и готовы к круглосуточной работе в любых условиях, — сообщают в «Россети Урал».