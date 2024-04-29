Омич раскрыл причину подрыва банкомата на Краснознаменной

Сам инцидент произошел 17 апреля 2024 года. Закрыв лицо маской, злоумышленник проник в помещение с банкоматами, где совершил подрыв одного из них. На тот момент в устройстве находилось порядка 1,5 млн рублей. Деньги забрать он не смог.