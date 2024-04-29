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Омич раскрыл причину подрыва банкомата на Краснознаменной

В понедельник, 29 апреля 2024 года, в пресс-службе правоохранительных органов заявили о задержании подозреваемого в подрыве банкомата в здании на улице Краснознаменной. Им оказался 40-летний житель Советского округа города Омска. От силовиков он скрывался на даче.

Обвиняемому уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня 2024 года.

Отмечается, что Валентин А. подтвердил инкриминируемые деяния и назвал причину своих действий.

«Вину в совершении преступлений он признал полностью, пояснив, что планировал потратить похищенные денежные средства для погашения долговых обязательств своей сожительницы (бывшей жены)», — отметили в прокуратуре Омской области.

Сам инцидент произошел 17 апреля 2024 года. Закрыв лицо маской, злоумышленник проник в помещение с банкоматами, где совершил подрыв одного из них. На тот момент в устройстве находилось порядка 1,5 млн рублей. Деньги забрать он не смог.