Омич раскрыл причину подрыва банкомата на Краснознаменной

Обвиняемому уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 июня 2024 года.
Отмечается, что Валентин А. подтвердил инкриминируемые деяния и назвал причину своих действий.
«Вину в совершении преступлений он признал полностью, пояснив, что планировал потратить похищенные денежные средства для погашения долговых обязательств своей сожительницы (бывшей жены)», — отметили в прокуратуре Омской области.
Сам инцидент произошел 17 апреля 2024 года. Закрыв лицо маской, злоумышленник проник в помещение с банкоматами, где совершил подрыв одного из них. На тот момент в устройстве находилось порядка 1,5 млн рублей. Деньги забрать он не смог.