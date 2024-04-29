Под Гомелем мальчик попал в больницу с ожогами из-за загоревшегося телефона

В Гомельской области мальчик получил ожоги из-за загоревшегося телефона, который стоял на зарядке. Подробности рассказал официальный представитель Гомельского областного управления МЧС Егор Пасканный, пишет sb.by.
Он уточнил, что все произошло в городском поселке Корма Гомельской области. Установлено, что женщина 1977 года рождения, находясь у себя дома, проснулась от крика девятилетней дочери, которая спала на втором этаже. Женщина поднялась на верх и увидела, что на кровати у ее сына 2011 года рождения тлеет матрас.
— Мать разбудила детей и со старшим сыном 2006 года рождения, притушив возгорание, выбросили матрас через открытое окно на улицу, — сказал Пасканный.
После этого она вызвала скорую медицинскую помощь. Врачи, приехавшие на место, осмотрели мальчика 2011 года рождения и диагностировали у него ожоги левой кисти и туловища I-II степени Говорится, что всего пострадало 14% тела. Он был доставлен в больницу.
Сотрудники МЧС одной из причин рассматривают конструктивный недостаток мобильного телефона, который находился на зарядке.