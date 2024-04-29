Под Гомелем мальчик попал в больницу с ожогами из-за загоревшегося телефона

Он уточнил, что все произошло в городском поселке Корма Гомельской области. Установлено, что женщина 1977 года рождения, находясь у себя дома, проснулась от крика девятилетней дочери, которая спала на втором этаже. Женщина поднялась на верх и увидела, что на кровати у ее сына 2011 года рождения тлеет матрас.