Преподаватель вуза в Уфе перевел мошенникам 2,3 млн рублей

Мужчина рассказал, что сначала ему начали приходить сообщения якобы от руководителя с просьбой оказать содействие правоохранительным органам, так как его обвиняют в пособничестве терроризму. Затем последовали звонки, мошенники представились сотрудниками ФСБ. Они объяснили, что «произошла утечка данных, и на его имя хотят оформить кредит».