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Преподаватель вуза в Уфе перевел мошенникам 2,3 млн рублей

Они представились сотрудниками ФСБ.

В Уфе 73-летний преподаватель одного из университетов города перевел мошенникам 2,3 млн рублей, сообщает МВД Башкирии. Те представились сотрудниками ФСБ.

Мужчина рассказал, что сначала ему начали приходить сообщения якобы от руководителя с просьбой оказать содействие правоохранительным органам, так как его обвиняют в пособничестве терроризму. Затем последовали звонки, мошенники представились сотрудниками ФСБ. Они объяснили, что «произошла утечка данных, и на его имя хотят оформить кредит».

Для того, чтобы предотвратить хищение средств, ему порекомендовали перевести деньги на так называемый безопасный счет. В итоге пожилой преподаватель перечислил крупную сумму.

В МВД Башкирии напоминают, что переводить деньги на незнакомые счета нельзя ни под каким предлогом.