На юге Красноярского края медведь напал на автомобиль с пассажирами

Медведь напал на автомобиль на юге Красноярского края. Об этом сообщает издание «Взгляд инфо».
По словам издания, инцидент произошёл ночью 29 апреля в районе мусорной свалки между населёнными пунктами Кордово и Журавлево Курагинского района. Косолапый прыгнул на автомобиль прямо на дороге.
В итоге у машины оказалось разбитым стекло и снесено зеркало со стороны водителя. В происшествии никто не пострадал, водитель с пассажирами сразу рванули. Медведь, по их словам, побоялся догонять.
На обратном пути компания проехала этой же дорогой. Медведя уже не было.
Ранее сообщалось о том, что в заповеднике на юге Красноярского края проснулись медведи. Опасный хищник попал в объектив фотоловушки.