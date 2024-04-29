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На юге Красноярского края медведь напал на автомобиль с пассажирами

Косолапый напал на машину с людьми на свалке в Курагинском районе.

Источник: Взгляд Инфо

Медведь напал на автомобиль на юге Красноярского края. Об этом сообщает издание «Взгляд инфо».

По словам издания, инцидент произошёл ночью 29 апреля в районе мусорной свалки между населёнными пунктами Кордово и Журавлево Курагинского района. Косолапый прыгнул на автомобиль прямо на дороге.

В итоге у машины оказалось разбитым стекло и снесено зеркало со стороны водителя. В происшествии никто не пострадал, водитель с пассажирами сразу рванули. Медведь, по их словам, побоялся догонять.

На обратном пути компания проехала этой же дорогой. Медведя уже не было.

Ранее сообщалось о том, что в заповеднике на юге Красноярского края проснулись медведи. Опасный хищник попал в объектив фотоловушки.

несчастный случай