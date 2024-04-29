В Сурхандарье задержали мужчину, которого подозревают в убийстве и ограблении валютчика

По данным Генпрокуратуры, 38-летний житель Денауского района пропал без вести 16 апреля текущего года, он ушел из дома и не вернулся. Его тело обнаружили десять дней спустя в сарае одного из жилых домов махалли «Нурли манзил».
По предварительным данным, злоумышленник убил и закопал жертву в сарае своего дома, а затем скрылся, забрав с собой 40 миллионов сумов, которые были у покойника.
Отмечается, что погибший занимался обменом валюты, поэтому подозреваемый в его убийстве изначально знал, что у жертвы есть деньги. В результате оперативно-розыскной работы он был задержан.
По данному факту возбуждено дело по уголовной статье 97 (умышленное убийство с особой жестокостью из корыстных побуждений). Ведется расследование.