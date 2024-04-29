У «Галереи Чижова» в Воронеже убили мужчину: полиция ищет нападавших

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, по неизвестной причине возле торгового центра случилась массовая драка. В итоге оказались ранены два человека, один из которых умер на месте. Как пишут очевидцы в социальных сетях, мужчине якобы перерезали горло. О состоянии второго пострадавшего ничего неизвестно. Также не сообщается, сколько именно человек участвовало в драке. Убийц мужчины до сих пор не нашли, они сбежали с места происшествия. Полиция в данный момент устанавливает обстоятельства конфликта и разыскивает нападавших.