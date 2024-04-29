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Мусоровоз провалился под землю в Арзамасском районе

Его не могут вытащить из ямы уже несколько дней.

Источник: телеграм-канал «Арзамас»

Мусоровоз провалился в яму в нижегородском селе Чернуха. Об этом сообщили в телеграм-канале «Арзамас».

Местные жители предположили, что яма появилась из-за карстовых процессов, ведь такое происходит не первый раз. Из-за появившейся ямы, под землю провалился мусоровоз. По словам жителей, его не могут достать уже несколько дней.

Напомним, ранее огромный карстовый провал образовался в Перевозском районе. Диаметр провала составил 12 метров. В работе пришлось задействовать спасателей. Появление таких ям связано с геологическим строением почв.

До этого провал размером с 20-этажный дом появился в селе Налетино Шатковского района. Тогда яма достигала 50 метров в глубину. Сами жители объясняют эту ситуацию так — когда-то здесь было множество ручьев и небольших речушек, впадающих в реку Пьяна. Но потом все поверхностные притоки ушли под землю и начали размывать почву. Подобные провалы здесь встречаются с определенной периодичностью — один раз с несколько лет.

ГИБДД