Мусоровоз провалился под землю в Арзамасском районе

До этого провал размером с 20-этажный дом появился в селе Налетино Шатковского района. Тогда яма достигала 50 метров в глубину. Сами жители объясняют эту ситуацию так — когда-то здесь было множество ручьев и небольших речушек, впадающих в реку Пьяна. Но потом все поверхностные притоки ушли под землю и начали размывать почву. Подобные провалы здесь встречаются с определенной периодичностью — один раз с несколько лет.