Мусоровоз провалился под землю в Арзамасском районе

Мусоровоз провалился в яму в нижегородском селе Чернуха. Об этом сообщили в телеграм-канале «Арзамас».
Местные жители предположили, что яма появилась из-за карстовых процессов, ведь такое происходит не первый раз. Из-за появившейся ямы, под землю провалился мусоровоз. По словам жителей, его не могут достать уже несколько дней.
Напомним, ранее огромный карстовый провал образовался в Перевозском районе. Диаметр провала составил 12 метров. В работе пришлось задействовать спасателей. Появление таких ям связано с геологическим строением почв.
До этого провал размером с 20-этажный дом появился в селе Налетино Шатковского района. Тогда яма достигала 50 метров в глубину. Сами жители объясняют эту ситуацию так — когда-то здесь было множество ручьев и небольших речушек, впадающих в реку Пьяна. Но потом все поверхностные притоки ушли под землю и начали размывать почву. Подобные провалы здесь встречаются с определенной периодичностью — один раз с несколько лет.