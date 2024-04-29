В Уфе из-за шквалистого ветра повалены деревья и повреждены автомобили.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты, накануне в столице были зафиксированы два случая падения деревьев на проезжие части дорог и два на дворовых территориях. Причиной тому стал шквалистый ветер. Три дерева упали в Орджоникидзевском и одно в Советском районах.



В настоящее время все упавшие деревья распилены и убраны.



Также от ветра пострадали два автомобиля. В первом случае в Орджоникидзевском районе порывом ветра снесло ограждение мусоросборника, в результате чего механические повреждения получил Nissan Teana, во втором — слетевший с крыши дома утеплитель нанес механические повреждения автомобилю Renault Duster в Октябрьском районе.



«Из людей никто не пострадал», — сообщили в ведомстве.



Спасатели напоминают, сообщить о деревьях или конструкциях, представляющих, по вашему мнению, угрозу здоровью и жизни людей, можно по телефону 279−90−00 либо по номеру 112.