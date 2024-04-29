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Рыбак из Хакасии чуть не уплыл на льдине в Красноярский край

На Красноярском водохранилище спасатели сняли с отколовшейся льдины рыбака из Хакасии.

По данным краевой службы спасения, все произошло сегодня, 29 апреля. В районе села Усть-Ерба на лед Красноярского моря вышел рыбак. Льдина с мужчиной откололась от берега и поплыла в сторону соседнего региона — Красноярского края.

На спасение рыбака на судне на воздушной подушке направились спасатели Краснотуранской спасательной станции. Они оперативно добрались до отколовшейся льдины, сняли мужчину и доставили его на берег. От медицинской помощи спасенный рыбак отказался.

Спасатели не рекомендуют рыбакам выходить на лед. В Хакасии самыми опасными местами являются Красноярское водохранилище, река Абакан, Калининский и Ташебинский карьеры.

Напомним, что ранее трое хакасских рыбаков уплыли на льдине по Красноярскому водохранилищу. Мужчин с отколовшейся от берега льдины также сняли спасатели.