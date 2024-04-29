Не учел дистанцию. Грузовик и автобус столкнулись на МКАД

Около 08.30 35-летний водитель грузового автомобиля МАЗ в районе 18-го км внешнего кольца МКАД из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с остановившимся впереди пассажирским автобусом МАЗ.
«В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения», — сказали инспекторы.
Госавтоинспекция напоминает: водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения с транспортными средствами, стоящими или движущимися по дороге, а также с техническими средствами организации дорожного движения и иными объектами.