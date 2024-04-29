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Литовская таможня почти два дня удерживает автобус из Санкт-Петербурга

Автобус с 57 гражданами Молдавии, направляющийся из Санкт-Петербурга в Тирасполь, уже почти двое суток стоит на литовской таможне. Об этом сообщил «Комсомольской правде» один из пассажиров.

По его словам, автобус задержали утром 27 апреля. Внутри находятся 57 пассажиров, их багаж уже несколько раз проверили. Некоторых из них якобы проверили на детекторе лжи, а также спросили о принадлежности Крыма и об отношении к военному конфликту на Украине.

Утверждается, что в итоге «отсеяли» 17 человек, но по состоянию на вечера, 28 апреля, автобус через границу не пропустили. Пассажирам при этом разрешили купить воды и немного еды, а также сходить в туалет.

11 марта в Литве вступил в силу запрет на использование на территории страны автомобилей с российскими регистрационными номерами. Исключения касаются только машин дипломатов и автомобилей, которые транзитом следуют в Калининградскую область. Федеральная таможенная служба РФ говорила, что страны Балтии и Финляндии саботируют грузы и создают очереди на границе.

таможня