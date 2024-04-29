Литовская таможня почти два дня удерживает автобус из Санкт-Петербурга

По его словам, автобус задержали утром 27 апреля. Внутри находятся 57 пассажиров, их багаж уже несколько раз проверили. Некоторых из них якобы проверили на детекторе лжи, а также спросили о принадлежности Крыма и об отношении к военному конфликту на Украине.
Утверждается, что в итоге «отсеяли» 17 человек, но по состоянию на вечера, 28 апреля, автобус через границу не пропустили. Пассажирам при этом разрешили купить воды и немного еды, а также сходить в туалет.
11 марта в Литве вступил в силу запрет на использование на территории страны автомобилей с российскими регистрационными номерами. Исключения касаются только машин дипломатов и автомобилей, которые транзитом следуют в Калининградскую область. Федеральная таможенная служба РФ говорила, что страны Балтии и Финляндии саботируют грузы и создают очереди на границе.