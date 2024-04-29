Литовская таможня почти два дня удерживает автобус из Санкт-Петербурга

По его словам, автобус задержали утром 27 апреля. Внутри находятся 57 пассажиров, их багаж уже несколько раз проверили. Некоторых из них якобы проверили на детекторе лжи, а также спросили о принадлежности Крыма и об отношении к военному конфликту на Украине.