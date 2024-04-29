Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове 17-летняя девушка пошла за грибами и пропала: По тревоге подняли всю полицию

Девушка рассказала полицейским, что заблудилась и не смогла найти дорогу домой.

Полицию Чимишлийского района экстренно подняли на поиски ребенка. В воскресенье, 28 апреля, около 22:20 жительница Чимишлии сообщила об исчезновении своей 17-летней дочери.

Девушка с 11-летним братом ушла из дома около 15:00, чтобы собирать грибы в лесу. Мальчик вернулся домой, девушка — нет.

На поиски экстренно выдвинулись более чем 60 сотрудников полиции и других специализированных подразделений.

Благодаря мобилизации сил полиции девочка была найдена в лесу около 01:50 в одном километре от своего дома.

Она рассказала полицейским, что заблудилась и не смогла найти дорогу домой. Несовершеннолетняя была благополучно возвращена в семью.