В Молдове 17-летняя девушка пошла за грибами и пропала: По тревоге подняли всю полицию

Полицию Чимишлийского района экстренно подняли на поиски ребенка. В воскресенье, 28 апреля, около 22:20 жительница Чимишлии сообщила об исчезновении своей 17-летней дочери.
Девушка с 11-летним братом ушла из дома около 15:00, чтобы собирать грибы в лесу. Мальчик вернулся домой, девушка — нет.
На поиски экстренно выдвинулись более чем 60 сотрудников полиции и других специализированных подразделений.
Благодаря мобилизации сил полиции девочка была найдена в лесу около 01:50 в одном километре от своего дома.
Она рассказала полицейским, что заблудилась и не смогла найти дорогу домой. Несовершеннолетняя была благополучно возвращена в семью.