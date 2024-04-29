В ВКО в реке обнаружили тело мужчины

«С начала апреля в ВКО найдены мертвыми уже два рыбака. Первый случай произошел 14 апреля в районе Алтай в 10 километрах от села Кремнюха на реке Иртыш. Погибшим оказался мужчина 1983 года рождения, он был обнаружен и извлечен из воды. Тело еще одного рыбака 1991 года обнаружили 23 апреля в районе Огневки. Совместно с пропавшим жителем Усть-Каменогорска он отправился на рыбалку, но так с нее и не вернулся. Все обнаруженные мужчины были без спасательных жилетов. Поиски еще одного рыбака продолжаются», — сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО.